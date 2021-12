அனைவருக்கும் வீடு... 2031க்குள் குடிசையில்லாத தமிழகமாக மாற்றுவோம் - மு.க ஸ்டாலின் உறுதி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் 9.5 லட்சம் ஏழை மக்களுக்கு வீடு கட்டி தரும் திட்டத்தை செயல்படுத்த உள்ளதாக மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். 2031ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழகத்தை குடிசை இல்லாத மாநிலமாக மாற்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

கிரடாய் சார்பில் ஸ்டேட்காந்2021 என்ற 2ஆம் நாள் மாநாடு சென்னை எம்.ஆர்.சி நகரில் நடைபெற்றது. இந்த மாநாட்டை முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இந்த மாநாட்டில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின், வேளாண் துறைக்கு அடுத்தப்படியாக கட்டுமானத்துறை உள்ளது. கட்டுமானத்துறை எப்போதும் வளரும் தொழிலாக உள்ளது என்றார்.

தமிழ்நாட்டில் வீடு, மனைகள் விற்பனை 17 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டும் வீடு,மனை பத்திரப்பதிவு மூலம் ரூ.5973 கோடி வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

முதல்வர் ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பை நாளை வெளியிடுகிறார்.. கூடுதல் கட்டுப்பாடுகள் அமலாகிறதா?

English summary

MK Stalin has said that he has a plan to build houses for 9.5 lakh poor people in Tamil Nadu. Chief Minister MK Stalin has said that steps will be taken to make Tamil Nadu a hutless state by 2031.The biggest real estate developers of Tamil Nadu at STATECON 2021 by CREDAI Tamil Nadu, inaugurated by Thiru M. K. Stalin, Hon’ble CM of Tamil Nadu.