பக்கா பிளான்.. ஐபி டூ பிடிஆர் வரை.. துறைகளை மாற்றிய முதல்வர் ஸ்டாலின்.. பின்னணியில் இவ்வளவு காரணமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று அமைச்சராக பொறுப்பேற்று கொண்டார். இதன் தொடர்ச்சியாக 4 அமைச்சர்களுக்கு துறை மாற்றம் செய்த முதல்வர் ஸ்டாலின் 5 பேருக்கு கூடுதல் பொறுப்பை வழங்கி உள்ளார். ஐ பெரியசாமி முதல் பிடிஆர் வரை பக்காவாக பிளான் போட்டு தனது அமைச்சரவையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மாற்றம் செய்துள்ள நிலையில் அதன் பின்னணியில் உள்ள முக்கிய காரணங்கள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன.

கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. இதன்மூலம் தமிழகத்தில் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக திமுக ஆட்சி நடந்து வருகிறது.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அமைச்சரவையில் 33 பேர் செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினை சேர்த்தால் மொத்தம் 34 பேர் இருந்தனர்.

அமைச்சரான கையோடு உடனே ‛வீடியோகால்’.. யாருக்கு தெரியுமா? ஆளுநர் மாளிகையில் உதயநிதியின் பாசம்

English summary

Udhayanidhi Stalin took over as Minister today. Following this, Chief Minister Stalin, who has transferred 4 ministers, has given additional responsibility to 5 people. Chief Minister Stalin has made a well-planned change in his cabinet from I Periaswamy to PDR, and the main reasons behind it have now come to light.