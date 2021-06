தமிழ்நாடு.. ஊரடங்கில் வருகிறது கூடுதல் தளர்வுகள்.. பஸ், ஜவுளி, நகைக்கடை.. இன்னும் என்னென்ன?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வுகள் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின், சென்னை, தலைமை செயலகத்தில் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். மருத்துவ வல்லுநர்கள், அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

ஊரடங்கு ஜூன் 28ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைய உள்ளதால் இன்று ஆலோசனை நடத்தி அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் பற்றி முடிவு எடுக்கப்பட உள்ளது.

கடந்தமுறை ஊரடங்கு நீடிக்கப்பட்டபோது, 3 மண்டலங்களாக மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டன.

வலுக்கும் சந்தேகம்..அமெரிக்காவில் இருந்த அதிமுக்கிய கொரோனா டேட்டாக்களை..நீக்கிய சீன ஆய்வாளர்கள்..ஏன்

English summary

Tamil Nadu lockdown relaxation latest news: Chief Minister Stalin is holding a meeting at the Secretariat in Chennai on the Corona curfew relaxation. The Chief Minister is consulting with medical professionals and officials. Here is the list of relaxations TN gvt is going to announce. Coimbatore, Nilgiris, Tiruppur, Erode, Salem, Karur, Namakkal, Thanjavur, Thiruvarur, Nagapattinam and Mayiladuthurai are among the 11 districts where there are more restrictions.