பச்சை பொய்.. எடப்பாடி பழனிசாமி ரொம்ப மோசம்.. விடமாட்டேன்.. ஜெயிலுக்குள் புலம்பிய ஓபிஎஸ்.. என்னாச்சு?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவுக்குள் புகைச்சல் அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறது.. ஒற்றை தலைமை விவகாரம் சூடுபிடித்து வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ் புது அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்துள்ளார்.

தேர்தல் தோல்விக்கு பிறகு, அதிமுகவிற்கு வேறு தலைமை வேண்டும் என்ற உறுதிப்பிடிப்பு கட்சிக்குள் ஏற்பட்டுள்ளது..

நான் 3 ஆண்டுகளாக தேடிக்கொண்டிருந்த ஒன்று நேற்று தான் கிடைத்தது! அனுபவம் பகிரும் தமிமுன் அன்சாரி!

"கட்சியின் பொதுக் குழுவை கூட்டுங்கள், தோல்விக்கான காரணங்களை ஆராய வேண்டும்" என்று சில மாநில நிர்வாகிகள் பலரும் எடப்பாடிக்கும் பன்னீருக்கும் அழுத்தம் கொடுக்க துவங்கி விட்டனர். உள்ளாட்சியில் ஏற்பட்ட தோல்வி, கட்சியின் தலைமை குறித்து மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்கிற விவாதத்தையும் இது தற்போது உருவாக்கி வருகிறது.

English summary

What did the ops say after meeting Jayakumar in puzhal jail and What the OPS is going to do next