குண்டர் சட்டம் போடும் அளவுக்கு என்ன தவறு செய்தேன்?.. நீதிபதிகள் முன்பு 'பப்ஜி' மதன் கடும் வாதம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: குண்டர் தடுப்பு சட்டம் போடும் அளவுக்கு என்ன தவறு செய்தோம்? என்று அறிவுரை கழகத்தில் பப்ஜி மதன் மற்றும் அவரது மனைவி தெரிவித்தனர். இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் விளையாட்டை விளையாடவில்லை என்றும் அவர்கள் கூறினார்கள்.

இந்தியாவில் தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் 'பப்ஜி' விளையாட்டை யூட்யூப் சேனலில் நேரலையாக ஒளிபரப்பி, ஆபாசமாக பேசி பெண்களை கீழ்தரமாக பேசியும் பணம் வசூலித்தார் என்று யூடியூபர் பப்ஜி மதனை கடந்த ஜூன் மாதம் 18-ம் தேதி போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.

பப்ஜி மதனுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக கூறி அவரது மனைவி கிருத்திகாவையும் போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் அவர் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார்.

English summary

What did we do wrong to the extent of putting in place an anti-thuggery law? Said PUBG Madan and his wife at the counseling institute