சென்னை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பிரஸ்மீட்டின் போது, உடன் இருந்த அதிமுக நிர்வாகி ஒருவர் செய்தியாளரிடம் கேட்ட கேள்வியால் பதறிப்போன ஜெயக்குமார், அதெல்லாம் பேசக்கூடாது என தடுத்தார்.

அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கு தீர்ப்புக்கு எதிராக ஈபிஎஸ் செய்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் நேற்று எடப்பாடி தரப்புக்கு சாதகமான தீர்ப்பு வந்தது.

இதையடுத்து ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டில் குவிந்தனர். முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும் ஈபிஎஸ்ஸை சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

பின்னர், செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினர். ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது உடன் இருந்த ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர் கேட்ட கேள்வியால் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

While former AIADMK minister Jayakumar press meet, an ADMK official spoke to a reporter in undecent manner. Jayakumar suppressed him by saying, "We shouldn't talk like that."