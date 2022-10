இனி 5 இல்ல 4 தான்.. எடப்பாடி பழனிசாமியின் சைலண்ட் மூவ்.. ‘அஸ்திவாரமே’ - ஆடிப்போன ஓபிஎஸ் டீம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக பொதுச் செயலாளர் தேர்தலை நடத்த முட்டுக்கட்டை போடப்பட்டிருக்கும் நேரத்திலும், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு நெருக்கடி வேறொரு நடவடிக்கையில் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளது எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு.

ஏற்கனவே அதிமுக தலைமை அலுவலகம், கட்சி பேனர்கள், சுவர் விளம்பரங்கள் என அனைத்திலும் ஓபிஎஸ் படத்தை நீக்கியும், அவரது பெயரை அழித்தும் வந்த நிலையில், அடுத்ததாக முக்கியமான நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளது ஈபிஎஸ் டீம்.

அதிமுக உறுப்பினர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் அடையாள அட்டையில், தற்போது ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரின் படங்களும் இருக்கும் நிலையில், ஓபிஎஸ் படத்தை நீக்க ஈபிஎஸ் திட்டமிட்டுள்ளார்.

English summary

Edappadi Palaniswami's party has seriously embarked on giving another crisis for OPS. ADMK members currently have the ID card with pictures of both OPS and EPS, EPS side is planning to print an membership card without O Panneerselvam.