பிளான் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? மூச்சு விடாமல் பேசிய ஓபிஎஸ்! சரிங்கண்ணே! திரும்பி போன மாஜிக்கள்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் நடைபெற்ற உள்கட்சி தேர்தலில் தேர்வான நிர்வாகிகளை முறையாக பொறுப்பில் நியமிப்பது தொடர்பாக டாப் தலைகளுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. முக்கியமாக கையெழுத்து விவகாரம் ஒன்று கட்சிக்குள் வெடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் சென்னை ராயப்பேட்டையில் அதிமுக அலுவலகத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

அதிமுக உட்கட்சி தேர்தல் தேர்தல் பற்றி இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டது. அதிமுகவின் அமைப்பு சார்ந்த 25 மாவட்டங்களில் இதுவரை உட்கட்சி தேர்தல் நடத்தப்பட்டு உள்ளது.

