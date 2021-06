அமித்ஷாவுக்கே "ஜெர்க்" தந்த யோகி.. உ.பியில் என்ன நடக்கிறது?.. மோடி நினைத்தது நடக்குமா??

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: உபி முதல்வர் யோகி - பிரதமர் மோடி இடையே என்ன தான் நடந்து வருகிறது? விரைவில் உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்திற்கு தேர்தல் வரும் நிலையில், மோடி அடுத்தக்கட்டமாக என்ன செய்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எகிறி உள்ளது.

ஒரு துறவி மாநில முதல்வராக உயர்வது என்பது அவ்வளவு சுலபமில்லை.. ஆர்எஸ்எஸ் பின்புலமும், பாஜகவின் வலுவும் உள்ள நிலையில் மட்டும்தான், இது சாத்தியமாகும்..!

ஆனால், ஒரு சந்நியாசி இவ்வளவு அதிரடியாக செயல்படுவாரா என்பது தான் ஆச்சரியமானது. ஆரம்பத்தில் இந்துத்துவா சித்தாந்தத்தை இளைஞர்களை கொண்டே வலுப்படுத்தி கொண்டவர்தான் யோகி ஆதித்யநாத்..! கோரக்பூர் எம்பி தொகுதியை வாரி சுருட்டி தன் கைகளில் இறுக்கமாக வைத்து கொண்டவர்.

English summary

What is happening in Uttar Pradesh, What is the next step for the PM Modi