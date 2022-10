நீங்கள் இந்தியரா? கனிமொழி கருணாநிதியும் இந்தி தெரியாது போடாவும்! ஏர்ப்போர்ட்டில் பற்றிய உணர்வுத் தீ!

Chennai

சென்னை : இந்தி திணிப்புக்கு எதிராக தமிழகம் முழுவதும் திமுக இளைஞரணி சார்பில் பிரம்மாண்ட போராட்டங்கள் நடைபெற்ற நிலையில், மொழிப்போருக்கு பின்னர் மீண்டும் 'இந்தி தெரியாது போடா' என்ற போராட்டத்துக்கு ஆரம்ப புள்ளியாக இருந்தது திமுக துணைப் பொதுச்செயலாளரும் எம்பியுமான கனிமொழி கருணாநிதியின் ஒற்றை ட்விட்டர் பதிவு தான்.

திமுக இளைஞரணி மற்றும் மாணவரணியின் சார்பில் பாஜக அரசின் இந்தி திணிப்பு, பொது நுழைவுத்தேர்வு மற்றும் புதிய தேசியக் கல்விக்கொள்கை ஆகியவற்றை எதிர்த்து மாநிலம் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தப்பட்டது.

சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் திமுக இளைஞர் அணி செயலாலரும், சேப்பாக்கம் திருவல்லிக்கேணி சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். இதே போல் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

DMK deputy general secretary and MP Kanimozhi Karunanidhi's single Twitter post was the starting point for the 'Don't know Hindi' protest after the language war, when massive protests were held across Tamil Nadu against the imposition of Hindi.