ENDEMICஆக மாறும் கொரோனா.. எண்டமிக் என்றால் என்ன? ஜூரோ கேஸ்களுக்கு வாய்ப்பில்லை என்றால் அடுத்து என்ன

சென்னை: இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு எண்டமிக் நிலையை எட்டி வருவதாக உலக சுகாதார அமைப்பின் தலைமை ஆய்வாளர் சவுமியா சுவாமிநாதன் தெரிவித்துள்ள நிலையில், எண்டமிக் என்றால் என்ன என்ற கேள்வி இயல்பாக எழுந்துள்ளது.

கடந்த ஆண்டு சீனாவில் முதலில் பரவ தொடங்கிய கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் எந்த நாட்டிலும் முழுமையாகக் கட்டுக்குள் வரவில்லை. தொடர்ந்து வைரஸ் உருமாறிக் கொண்டே வருவதால் கொரோனாவை முற்றிலுமாக தடுக்க நினைப்பது கிட்டதட்ட முடியாக ஒன்றாகவே உள்ளது.

குறிப்பாக இந்தியாவில் மிக மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தி டெல்டா கொரோனா பரவல் காரணமாக herd immunity எனப்படும் சமூக தடுப்பாற்றலும் அடைய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக வல்லுநர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.

English summary

Covid-19 in India may be entering some kind of stage of ‘endemicity’. An endemic is a disease that is consistently present but limited to a particular area.