"ஆடு".. வெடித்த மோதல்.. பிடிஆருக்கும் அண்ணாமலைக்கும் இடையில் அப்படி என்னதான் நடந்தது? பின்னணி

சென்னை: தமிழ்நாடு நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜனுக்கும், அண்ணாமலைக்கும் இடையில் கடுமையான மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே உள்ள டி புதுப்பட்டியை சேர்ந்த லட்சுமணன் என்ற ராணுவ வீரர் ஜம்மு காஷ்மீரில் வீரமரணம் அடைந்தார். இவரின் உடலுக்கு அரசு மரியாதையை மற்றும் அஞ்சலி செலுத்த நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் ராஜன் அவரின் வீட்டிற்கு சென்றார்.

அப்போது பாஜகவினர் இவரின் காரில் செருப்பு வீசி எரிந்தது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது. பாஜக மீது இதனால் கடுமையான விமர்சனங்கள் வைக்கப்பட்டன.

முக்கியமாக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலைக்கு இது கடுமையான நெருக்கடியை கொடுத்தது.

