'அதுக்கு’ எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு தைரியம் இருக்கா? ஓபிஎஸ் டீமின் அடுத்த அஸ்திரம்! வாய்ப்பில்லை ராஜா!

சென்னை : அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை இனி கட்சி ரீதியாக அசைக்கவே முடியாது என்ற நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த தருணத்தில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள் சமூக வலைதளங்களிலும் செய்தியாளர்களை சந்திக்கும் போதிலும் ஒரு புது அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்து வருகின்றனர். அது என்ன? என்பது குறித்தும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பின் பதில் என்ன? என்பது குறித்தும் விரிவாக பார்க்கலாம்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக பொறுப்பேற்று இருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அடுத்ததாக சில மாதங்களில் தேர்தலை சந்தித்து கட்சியின் நிரந்தர பொதுச் செயலாளராக பதவி ஏற்பதற்கான தீவிரமான முன்னேற்பாடுகளை செய்து வருகிறார். இதற்காகவே அவரது டெல்லி பயணம் என்கின்றனர் அவர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள்.

அதே நேரத்தில் பாஜக தலைமையின் ஆதரவு ஓ.பன்னீர் செல்வத்துக்கு தான் இருக்கிறது என கூறும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் கட்சி தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் வந்தால் நிச்சயம் வரும் காலங்களில் விசுவாசமாக இருப்பேன் என்பதனை வெளி காட்டவே எடப்பாடி பழனிச்சாமி டெல்லி தரப்புக்கு தூது சென்றிருப்பதாக தெரிவிக்கின்றனர்.

At this moment when Edappadi Palaniswami in AIADMK can no longer be swayed by party, O. Panneerselvam's supporters are taking up a new astra in their hands even though they are meeting journalists on social media. what is that? What is the response of Edappadi Palaniswami? Let's see in detail.