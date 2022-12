எல்லாம் ‘அவர்’ விட்ட வழி! எடப்பாடியை ஃபாலோ பண்ணும் ஓபிஎஸ்! டெல்லிக்கு பறக்கும் மெயின் தலை! இதுதானா?

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் கடந்த சில நாட்களாக அமைதியோ அமைதியென இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வம் தற்போது தீடீரென அதிரடி அரசியல் பாதைக்கு மாறியிருக்கிறார். திடீரென மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை கூட்ட காரணம் என்ன? அதற்கு பிறகாக அவரது நகர்வுகள் என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரத்தை பொதுவெளியில் முதன்முறையாக போட்டு உடைத்தவர் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும் சென்னையைச் சேர்ந்த முக்கிய தலைவருமான ஜெயக்குமார்.

அவர்தான் சென்னையில் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்குழு கூட்டம் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முடித்துக் கொண்டு வெளியே வந்தவுடன் ஊடகங்களிடம் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது என பேசினார்.

O. Panneerselvam, who has been quiet for the past few days on the issue of single leadership of AIADMK, has now switched to an aggressive political path. What is the reason for suddenly meeting the district secretaries? Information about what his moves will be after that has come out.