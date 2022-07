கை கொடுக்கும் கை! அடுத்தடுத்து அறிக்கை அஸ்திரங்கள் தொடுக்கும் ஓபிஎஸ்! குழப்பத்தில் எடப்பாடி & கோ!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொரோனா தொற்றிலிருந்து வீடு திரும்பிய வேகத்திலேயே அதிமுக 14 மாவட்ட செயலாளர்களை நியமனம் செய்திருப்பதாக, அதிமுகவிலிருந்து எடப்பாடி பழனிசாமியால் நீக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் ஓபிஎஸ் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ள நிலையில், எதற்காக இந்த நடவடிக்கை என இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.

அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை தொடர்பாக மோதல் ஏற்பட்டதை எடுத்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் அதிமுகவில் இரு துருவங்களாக செயல்பட்டு வருவது அதிமுக தொண்டர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாவட்டச் செயலாளர்கள், தலைமை நிலைய நிர்வாகிகள், சார்பு அணிநிர்வாகிகள், பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் பெரும்பான்மை ஆதரவு தனக்கே இருப்பதால் கட்சியின் அடுத்த பொதுச் செயலாளராக பதவியேற்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி தயாராகி வருகிறார். தற்போது அவர் இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் என்றாலும், நிரந்தரமாக பொறுப்பேற்க தயாராகி வருகிறார்.

English summary

As the OPS has released a report that 14 district secretaries have been appointed in the AIADMK as soon as they returned home from the corona virus and Edappadi Palaniswami has been removed from the AIADMK, EPS supporters are confused as to why this action is being taken.