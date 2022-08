ஆனந்தம்.. ஆனந்தம் பாடும்! அப்பாவை விஜய் வெறுக்க இவர்தான் காரணமா? வெளியான பகீர் தகவல்! உண்மையா?

Chennai

சென்னை : தமிழ் திரை உலகில் உச்ச நட்சத்திரமாக ஜொலித்து வரும் ரசிகர்களால் தளபதி என அழைக்கப்படும் நடிகர் விஜய் சில மனக்கசப்புகள் காரணமாக தனது தந்தையை நீண்ட நாட்களாக சந்திக்காமல் இருக்கும் நிலையில் அதற்கு காரணம் என்ன? எஸ்.ஏ.சந்திரசேகர் மற்றும் விஜய் ஆகிய இருவருக்கும் இடையே தடுப்புச் சுவராக இருப்பது யார் என்பது குறித்தான தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

திரைப்பட உலகில் சூப்பர் ஸ்டார் யார் என்று கேட்டால் எப்படி சின்ன குழந்தைகள் கூட ரஜினிகாந்தை கைகாட்டுமோ அதேபோல இளைய தளபதி என்றாலோ தளபதி என்றாலோ உடனே அனைவரும் நடிகர் விஜய்யை தான் கூறுவார்கள்.

கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக திரைத்துறையில் நாயகனாக வலம் வரும் விஜய்க்கு எம்ஜிஆர் ரஜினிக்கு இணையான ரசிகர் பட்டாளம் உண்டு. லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் தங்கள் ஆஸ்தான நாயகனாகவும் அண்ணனாகவும் நடிகர் விஜய் தலையில் தூக்கி வைத்து கொண்டாடி வருகின்றனர்.

என்ன தவம் செஞ்சு புட்டோம்! அப்பாவால் அம்மாவைக் கூட பார்க்காத விஜய்? உண்மையான நிலவரம் என்ன தெரியுமா?

