குரங்கு அம்மை அறிகுறிகள் என்ன? யாரையெல்லாம் எளிதில் தாக்கும்? பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?முழுவிபரம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: கேரளாவில் குரங்கம்மையால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதன் அறிகுறிகள் என்ன? யாரையெல்லாம் எளிதில் தாக்கும்? பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி? என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கொரோனாவை தொடர்ந்து உலக நாடுகளை குரங்கம்மை நோய் அச்சுறுத்தி வருகிறது. ஆப்பிரிக்கா, அமெரிக்கா, ஐரோப்பிய நாடுகளில் பரவி வந்த இந்த குரங்கம்மை நோய் இந்தியாவிலும் நுழைந்துள்ளது.

இதனால் இந்தியாவிலும் குரங்கம்மை நோய் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையை தீவிரமாக்கப்பட்டுள்ளன. இதுதொடர்பாக மத்திய அரசு அறிவுரைகள் வழங்கி உள்ளது.

English summary

In kerala one person affected by Monkeypox. After this some information released by health department. What are the symptoms of the Monkeypox? Who is easily attacked? How to be safe?.