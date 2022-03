அப்படியே காலில் விழுந்து! உருக்கமாக கிசுகிசுத்த சசிகலா! உறைந்து பார்த்த நிர்வாகிகள்.. என்னாச்சு?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை; அரசியல் சுற்றுயப்பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கும் சசிகலா தஞ்சாவூர் செல்லும் வழியில் வரிசையாக பல்வேறு கோவிலைகளில் வழிபாடு நடத்தி வருகிறார். நேற்று காலை இவர் தனது இரண்டாம் கட்ட அரசியல் பயணத்தை தொடங்கியது குறிப்பிடத்தக்கது.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் காரணமாக அதிமுக கட்சி ஆடிப்போய் இருக்கும் நிலையில், தோல்வியை பயன்படுத்தி எப்படியாவது அதிமுகவில் மீண்டும் நுழைந்துவிட வேண்டும் என்று சசிகலா தீவிரமாக முயன்று கொண்டு இருக்கிறார். இதற்காக அடுத்தடுத்த சுற்றுப்பயணங்களை அவர் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

கடந்த 4ம் தேதிதான் சசிகலா தூத்துக்குடி, திருச்செந்தூர், நெல்லை ஆகிய பகுதிகளுக்கு அரசியல் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார். அங்கு சிறப்பு பூஜை மற்றும் யாகம் நடத்தினார்.

இனிதான் ஆட்டமே! சரியான நேரத்தில் ரஷ்யாவுடன் நெருங்கிய இந்தியா.. தகிக்கும் கச்சா எண்ணெய் அரசியல்!

English summary

What Sasikala did during her 2.0 political and spritual trip to Tanjore? Why did she went to temple?