வீடும் இல்ல..தின்பண்டமும் இல்ல..ஏட்டில் எழுதி வைக்கப்பட்ட ஜாதிகள் இல்லையடி பாப்பா! தீர்வே கிடையாதா?

சென்னை : தந்தை பெரியார் பிறந்த தமிழ் மண்ணில் தலித் மக்களுக்கும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கும் வாடகைக்கு வீடு கொடுப்பதில்லை, என பகிரங்கமாக பேசும் பெண்மணி பேசுவதும், குழந்தைகளுக்கு தின்பண்டங்கள் கூட தர முடியாது என விரட்டியடிக்கும் வீடியோ வெளியாகி பெரும் பரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், இதற்கெல்லாம் தீர்வு தான் என்ன என கேள்வி எழுந்துள்ளது.

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்ற பாரதி பாடிச் சென்ற பாரதி, ஜாதியை ஒழிக்க இறுதி மூச்சு வரை பாடுபட்ட பெரியார் ஆகியோர் வாழ்ந்த தமிழ் மண்ணில் ஆண்டுதோறும் அவர்கள் பிறந்தநாளில் அவர்கள் நினைவு கூறுகிறோம்.

ஆனால் அவர்கள் காட்டிச் சென்ற வழிகளை நாம் பின்பற்றுகிறோமா? என கேட்டால் அது கேள்விக்குறி தான். அந்த அளவுக்கு சமூகம் மாற நினைத்தாலும், அதன் அங்கத்தினர்களான மக்கள் மாறத் தயாராக இல்லை. இல்லையேல் மாற அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.

