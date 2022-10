Chennai

சென்னை : ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கையில் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டவர்களிடம் முதலில் விசாரணை செய்யப்படும் என்றும், அவர்கள் அளிக்கும் வாக்குமூலத்தை பொறுத்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பான ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தின் விசாரணை அறிக்கையில், சசிகலா, முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் மீது விசாரணை நடத்த பரிந்துரைக்கப்பட்டது.

ஆறுமுகசாமி ஆணைய அறிக்கை, ஜெயலலிதாவுக்கு நடந்த சிகிச்சை தொடர்பாக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தியுள்ள நிலையில், அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

