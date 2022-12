3ம் தலைமுறை அமைச்சர்.. செங்கல் காட்டி மைல்கல் தொட்ட திமுக “வாரிசு”! அரசியலில் என்ன செய்தார் உதயநிதி?

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: வரும் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தமிழ்நாடு அமைச்சராக பதவியேற்கும் விழா நடைபெறுவதாக ஆளுநர் மாளிகை அறிவித்து இருக்கிறது. இந்த நிலையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் அரசியலில் என்ன சாதித்தார் என்பது பற்றி சிறிய தொகுப்பு உங்களுக்காக.

தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதி தனது அரசியல் வாரிசாக தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை நிறுத்தியதில் இருந்து தொடங்கிய வாரிசு அரசியலுக்கு எதிரான குரல்கள் இன்றும் ஓயவில்லை.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜே.பி.நட்டா என தேசிய தலைவர்கள் தொடங்கி, அதிமுக மூத்த தலைவர்கள், தமிழ்நாடு பாஜக நிர்வாகிகள் என பலரும் இன்று வரை வாரிசு அரசியலை விமர்சித்து உள்ளார்கள்.

English summary

The Governor's House has announced that DMK Youth Secretary Udhayanidhi Stalin will be sworn in as Tamil Nadu Minister on December 14. Here is a small collection about Udhayanidhi Stalin's political move for you.