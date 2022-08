மாறும் ரூட்.. 2024ல் அதிமுகவுக்கு கல்தா? டெல்லியின் வலுவான "சாணக்கிய வியூகம்"? நடக்குமா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் தமிழகத்தில் பாஜக தலைமையில் மூன்றாவது அணி அமையுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

பாஜக அண்மைக்காலமாக பெரும்பாலான மாநிலங்களில் அந்த மாநில கட்சியுடன் கூட்டணி அமைத்து ஒரு சில இடங்களை வென்று தனது காலடியை பதித்து வருவதாக எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சிப்பதுண்டு.

தமிழகத்தில் ஜெயலலிதா இருந்த வரை அதிமுகவுடன் கூட்டணி என்ற பேச்சுக்கே பாஜக வரவில்லை (வாஜ்பாய் அரசு கவிழ்ப்புக்கு பிறகு). ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல்வரானதும், ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணைப்பாளரானதும் நிலைமையே தலைகீழாக மாறியது.

English summary

What will be the next move of BJP when Paneer Selvam and Edappadi Palanisamy not merge?