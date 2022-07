தீர்ப்பு மட்டும் சாதகமா வரலைனா? பதறியடித்து வீட்டுக்கே ஓடிய டீம்! வேற வழி இருக்கு! கூலாக்கிய ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான தீர்ப்பு நாளை வர உள்ளது. இந்த தீர்ப்பு சாதகமாக வரவில்லை என்றாலும் வேறு விதமான பிளான் ஒன்றை ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு வைத்து இருக்கிறதாம்.

அதிமுக பொதுக்குழு நாளை நடக்க உள்ள நிலையில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடந்து வருகின்றன.அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு தடை விதிக்க கோரி ஓ பன்னீர்செல்வம் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்.

2 இலங்கை கப்பல்களில்.. 3 டிராலி பேக்குகளில் தப்பி ஓட்டம்? கட்டுகட்டாக பணத்துடன் கோத்தபயா எஸ்கேப்பா?

ஓ பன்னீர்செல்வம் தொடுத்த இந்த வழக்கில் நாளை நீதிபதி கிருஷ்ணன் ராமசாமி நாளை தீர்ப்பளிக்க உள்ளார். இவர் நாளை காலை 9 மணிக்கு தீர்ப்பு வழங்க உள்ளார். 9.15 மணிக்கு பொதுக்குழு நடக்க உள்ளது.

English summary

What will we do if the case does not go our way? O Panneerselvam has plan B in AIADMK. அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான தீர்ப்பு நாளை வர உள்ளது. இந்த தீர்ப்பு சாதகமாக வரவில்லை என்றாலும் வேறு விதமான பிளான் ஒன்றை ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு வைத்து இருக்கிறதாம்.