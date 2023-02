"பணியுதா" பாஜக.. ஆட்டத்தை கலைத்தாடும் எடப்பாடி.. டக்கென திரும்பி பார்த்த மேலிடம்.. அப்போ அவ்ளோதானா?

எடப்பாடி பழனிசாமியை சமாதானப்படுத்த பாஜக மேலிடம் தொடர் முயற்சியை எடுக்கிறதாம்

Chennai

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி கூட்டணி குறித்து என்ன முடிவெடுக்க போகிறார், ஓபிஎஸ் விவகாரத்தில் என்ன செய்ய போகிறார் என்ற ஆர்வம் எகிறி வருகிறது.. குறிப்பாக பாஜக மேலிடமும் அதிமுகவின் ஒவ்வொரு நகர்வையும் உற்றுநோக்கி வருவதாக கூறுகிறார்கள்.

அதிமுக விவகாரம் முற்றிவிட்ட நிலையில், ஒருமித்த உடன்பாடு இதுவரை ஏற்படவில்லை.. ஆனால், பாஜக அல்லாத கூட்டணியையே, எடப்பாடி தரப்பில் உள்ளவர்கள் வலியுறுத்தி வருவதாக தெரிகிறது.

சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பாகவே, இன்னும் சொல்லப்போனால், எம்பி தேர்தலின்போதே, பாஜகவை கழட்டிவிட்டு தேர்தலை சந்திக்க எடப்பாடி பழனிசாமி யோசித்திருந்தாராம்..

English summary

When is AIADMK going to unite and What decision is Edappadi Palaniswami going to make