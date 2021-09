தோனி இருக்கட்டுமே ப்ளீஸ்.. கங்குலியிடம் 10 நாட்கள் கெஞ்சி வாங்கிய சான்ஸ்.. சீக்ரெட்டை சொன்ன பிரபலம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: சிஎஸ்கே அணி கேப்டன் தோனி இப்போது உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் வீரர் என்ற புகழுக்குச் சொந்தக்காரராக இருக்கலாம். ஆனால், அவருக்காக இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சவுரவ் கங்குலியிடம், கிரன் மோரே, 10 நாட்கள் வாதம் செய்து, கெஞ்சி, கூத்தாடி, வாய்ப்பு பெற்றுத் தந்த தகவல் இப்போது வெளியாகியுள்ளது.

3 வகை கிரிக்கெட்டிலும் இந்திய அணி கோப்பையை வெல்ல காரணமாக இருந்தவர் கேப்டன் தோனி. 2007ம் ஆண்டு, டி20 உலக கோப்பையை இந்தியா வென்றது, 2011ம் ஆண்டு, 50 ஓவர் உலக கோப்பையை வென்றது. 2009ல் இந்திய கிரிக்கெட் அணி முதல் முறையாக ஐசிசி பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தது.

இந்த அனைத்து சாதனைகளும், தோனி கேப்டனாக இருந்தபோதுதான் நடந்தன. அதேநேரம், தோனி இந்திய அணிக்குள் அவ்வளவு எளிதாக நுழைந்து விடவில்லை.

வேலையை ஆரம்பித்த தோனி.. சிஎஸ்கே ஹோட்டலுக்கு வந்த பிசிசிஐ ஸ்பெஷல் டீம்.. என்ன நடக்கிறது? பிளான்?

English summary

It has now come to light that Kiran More, the former captain of the Indian cricket team, had an argument with Saurav Ganguly for 10 days and asking for a chance for MS Dhoni. Before the Duleep Trophy final in 2004, Dhoni was one of the wicketkeepers in the East Zone squad.