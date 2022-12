13 பேரை கைது செய்தீர்களே.. இந்த வீடியோவை பாருங்க! டிடிஎப் வாசன் கைதாவது எப்போது? நெட்டிசன்கள் கேள்வி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னையிலிருந்து திருத்தணி நெடுஞ்சாலையில் கைகளை விட்டுவிட்டு பைக் ஓட்டி வீடியோ வெளியிட்ட யூடியூபர் டிடிஎஃப் வாசனை காவல் துறை எப்போது கைது செய்யும் என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகிறார்கள். சென்னை அண்ணா சாலையில் பைக் சாகசத்தில் ஈடுபட்டவர்களை மட்டும் கைது செய்துள்ள நிலையில் இவர் மீது எப்போது நடவடிக்கை என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளார்கள்.

Twin throttlers எனும் யூடியூப் சேனல் மூலம் பிரபலமானவர் டிடிஎஃப் வாசன். இவர் அவ்வப்போது பைக் ஓட்டும் வீடியோக்களை தனது சேனலில் பதிவிட்டு வருகிறார். இவருக்கு 2 கே கிட்ஸ்கள் ஏராளமானோர் ரசிகர்களாக உள்ளனர்.

இவர் பைக் ஓட்டும் சாகசங்களை பார்த்து பூரித்து போய் அவருடைய யூடியூப் சேனலுக்கு ஏராளமானோர் சப்ஸ்கிரைப் செய்துள்ளார். நெடுஞ்சாலைகளில் கூட பைக்கில் அதிவேகமாக செல்வது, சாகசங்களை நிகழ்த்துவது உள்ளிட்டவைகளை செய்து வருகிறார்.

போலீஸ் வழக்குலாம் எனக்கு துணிக்கடைல கட்டப்பை வாங்குற மாதிரி! சவால் விட்டு பஞ்ச் பேசிய டிடிஎஃப் வாசன்

English summary

Netisans demands to arrest You tuber TTF Vasan as he is set a wrong example for youths by leaving his both hands from the bike while riding in Chennai - Tirutani NH.