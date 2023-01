"கைமாறுதோ".. 15 சீட் எடப்பாடிக்கு.. 8 பன்னீருக்கு.. காங்கிரஸூக்கு 15 சீட்டா.. இப்பவே கண்ணை கட்டுதே

Chennai

சென்னை: ஒரு வாரத்துக்குள் அதிமுக பொதுக்குழு வழக்கை விசாரித்து முடிப்பதாக, சுப்ரீம்கோர்ட் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ள நிலையில், மற்றொருபக்கம் எம்பி தேர்தல் குறித்த கணக்கும் தமிழகத்தில் ஓடிக்கொண்டுதான் இருக்கிறது.

அதிமுக வழக்கு குறித்த, பரபரப்பான வாதங்கள் தொடர்ந்து சுப்ரீம்கோர்ட்டில் நடந்து வரும் நிலையில், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு சாதகமாக அமைய வாய்ப்புகள் இருப்பதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து சொல்லி வருகின்றனர்.

ஒருவேளை இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு 2 பேரும், சமாதானம் ஆகாமல் போனால், இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது என்றும் சொல்கிறார்கள். இந்த விஷயத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன முடிவெடுக்க போகிறார் என்பதுதான், இப்போதுவரை சஸ்பென்ஸாக உள்ளது..

ஒரு தடவைனா ஓகே! மீண்டும் மீண்டுமா? டங்க் ஸ்லிப்பான ஓபிஎஸ் வழக்கறிஞர்.. புரியாமல் நின்ற எடப்பாடி டீம்

