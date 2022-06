எந்த உறுப்பினரும் குரல் எழுப்பலாமா? எங்கே அந்த விதியை காட்டுங்க.. கோர்ட்டில் பொங்கிய ஓபிஎஸ் தரப்பு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எந்த பொதுக்குழு உறுப்பினரும் விவாதம் எழுப்பலாம் என்ற கட்சி விதியை எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பினர் காட்ட வேண்டும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு கோரியுள்ளது.

அதிமுக பொதுக்குழுவுக்கு தடை கோரி ராம்குமார் ஆதித்தன், சுரேன் பழனிச்சாமி, பொதுக்குழு உறுப்பினர் சண்முகம் ஆகியோர் தொடர்ந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது.

இந்த வழக்கின் விசாரணையின்போது, எடப்பாடி பழனிசாமி, ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினருக்கு இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

அதிமுக இளைஞர்கள் திரண்டு வந்து ஆதரவு! சளைக்காமல் செல்ஃபி எடுத்து அனுப்பும் எடப்பாடி!

English summary

O. Panneerselvam party raised question against Edappadi Palanisamy, where is the party rule that any member can raise his voice in the general body meeting?