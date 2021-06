எங்கே இருக்கிறார் டிடிவி தினகரன்.. சசிகலாவையும் சந்திக்கவில்லை.. "ஜூன் 13க்கு" பிறகு பிளான் 2.0?

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: பெரும் நம்பிக்கையோடு இருந்த அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் கட்சி பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன், தேர்தல் ரிசல்ட் வெளியான பிறகு பயங்கர அப்செட்.

அவ்வப்போது அவர் டுவிட்டுகளையும், அறிக்கைகளையும் வெளியிட்டாலும், ஆக்டிவ் அரசியலில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒதுங்கியே உள்ளார் டிடிவி தினகரன்.

நடைபெற்ற சட்டசபை தேர்தலில் விஜயகாந்த்தின் தேமுதிக, அசாதுதின் ஓவைசியின், அகில இந்திய மஜ்லிஸ்-இ-இடிஹதுல் முஸ்லிமின் கட்சி, எஸ்டிபிஐ ஆகியவற்றுடன் கூட்டணி அமைத்து களமிறங்கியது அமமுக.

English summary

Why AMMK's TTV Dhinakaran didn't met Sasikala and where is he is staying? What he is doing? here is the detail.