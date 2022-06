3 பேருதான்.. அவங்களும் எந்தக் கட்சிக்கு போறாங்கனு தெரியல - ஓபிஎஸ்ஸை கிண்டல் செய்த சி.வி.சண்முகம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பி.எஸ் பக்கம் இருப்பவர்களே 3 எம்.எல்.ஏக்கள்தான். ஓ.பன்னீர்செல்வம், மனோஜ் பாண்டியன், வைத்திலிங்கம் என 3 எம்.எல்.ஏக்கள் தான் உள்ளனர் என முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் பேசியுள்ளார்.

மேலும், இந்த மூன்று எம்.எல்.ஏக்களில் யார் யார் எந்தக் கட்சிக்கு போகப் போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை என்றும் கிண்டல் செய்துள்ளார் சி.வி.சண்முகம்.

அதிமுகவில் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி காலாவதியாகிவிட்டதாகவும், ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பொதுக்குழு உறுப்பினர்களின் ஆதரவே இல்லை என்றும் சி.வி.சண்முகம் தெரிவித்துள்ளார்.

சந்தோஷப்படாதீங்க முதல்வரே.. அதிமுக பற்றி பேசும் தகுதியே திமுகவுக்கு இல்லை.. பொங்கிய சி.வி.சண்முகம்!

English summary

AIADMK former minister CV Shanmugam has said that there are only 3 MLAs in the O Panneerselvam team, and it is not known which of the three will go to which party.