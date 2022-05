யார் "2 புள்ளிகள்".. மண்டை காயும் அறிவாலயம்.. உருவாகிறதா திமுக Vs பாஜக?.. அரும்புகிறதா தாமரை?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுகவுக்கு எதிரான புது அஸ்திரத்தை பாஜக கையில் எடுத்து உள்ளது.. அதற்கு உதவியாக அதிமுகவும் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது..!

வரப்போகும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு தமிழக பாஜக தயாராகி வருகிறது.. அதிமுகவை முந்திக் கொண்டு போகிற வேகத்தை பார்த்தால், தனித்து களமிறங்கினாலும் ஆச்சயரிப்படுவதற்கில்லை என்றும் சொல்கிறார்கள்.

அதிலும் இந்த எம்பி தேர்தலில் 5 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற முனைப்புடன் மாநில தலைமை செயல்பட்டு வருகிறது..

பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு காரணம் திமுக..! பட்டியலிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்! கல்லூரி விழாவில் பெருமிதம்!



