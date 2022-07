அதிமுக அலுவலகத்தை கைப்பற்றிய ஓபிஎஸ்! உள்ளே இருந்து பறந்த போன் கால்.. யாரிடம் பேசினார்? என்ன நடந்தது?

Chennai

சென்னை: அதிமுக அலுவலகத்தை கைப்பற்றிய ஓ பன்னீர்செல்வம் அங்கிருந்து சில முக்கியமான நபர்களுக்கு போன் செய்து பேசி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வெளியே இதனால் பரபரப்பான சூழ்நிலை காணப்பட்டு வருகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு மட்டும் செயற்குழு சென்னை வானகரத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்த நிலையில் திட்டமிட்டபடி கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

அதிமுக செயற்குழுவில் தற்போது 16 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டு உள்ளன.

