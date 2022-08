நைட்டோடு நைட்டாக எடப்பாடி டீமுக்கு பறந்த போன்.. 4 "தலைகளாமே.. ஓபிஎஸ் வச்ச குறியில் மாஜி? ஒரே பரபரப்பு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி டீம் கலக்கத்தில் இருப்பதாகவும், மாறாக ஓபிஎஸ் டீம் குதூகலத்தில் திளைத்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது.. என்ன நடக்கிறது அதிமுகவில்?

அப்பீலுக்கு சென்றுள்ளதால், அங்கு வரும் தீர்ப்பு மட்டுமே எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரசியல் எதிகாலத்தை முடிவு செய்யக்கூடியதாக உள்ளது..

அன்று நடத்திய பொதுக்குழுவில், அவசரப்பட்டு ஏடாகூடமான தீர்மானங்களை நிறைவேற்றி, இன்று எக்கச்சக்கமான சட்ட சிக்கலில் எடப்பாடி மாட்டிக் கொண்டுள்ளதை மெல்ல மெல்லவே எடப்பாடி உணர்ந்துள்ளதாகவும் தெரிகிறது.

அதிமுக பொதுக்குழு தீர்ப்பு..எடப்பாடி பழனிச்சாமி அப்பீல் வழக்கு ஹைகோர்ட்டில் இன்று விசாரணை

English summary

ADMK News: Who is that Four District Secretaries and Ex minister may join in OPS Team soon, say sources எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பின் 4 முக்கிய நிர்வாகிகள் ஓபிஎஸ் டீம் பக்கம் தாவி உள்ளதாக கூறப்படுகிறது