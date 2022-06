கசியும் தகவல்கள்..கோட்டையில் கண்காணிக்க உத்தரவிட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்..கறுப்பு ஆடு சிக்குமா?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக அரசு கொள்கை ரீதியாக எடுக்கும் முடிவுகள் சூட்டோடு சூடாக எதிர்முகாமிற்கு கசிவது எப்படி என்று யோசிக்கத் தொடங்கியிருக்கிறாராம் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின். கூடவே இருந்து தகவல்களை கசிய விடும் கறுப்பு ஆடு யார் என்று கண்டுபிடித்து களையெடுக்க உத்தரவிட்டிருக்கிறாராம் முதல்வர்.

பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தினசரியும் அதிரடி பேட்டிகளை அளித்து வருகிறார். தமிழக அரசு சார்பில் கொள்கைரீதியாக எடுக்கும் முடிவுகள் கூட முன்கூட்டியே அவருக்கு தெரிவதால்தான் அதை செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசுகிறார் என்று நினைக்கிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பிருந்தே கோட்டையில் விவாதிக்கப்படும் முக்கிய விசயங்கள் எல்லாமே பாஜகவின் அண்ணாமலைக்கு தெரிந்து விடுகிறது. கூடவே இருந்து உளவு பார்த்து தகவல்களை கசியவிடுவது யார் என்ற கேள்விதான் இப்போது ஆளும் தரப்பில் பேசப்படுகிறது.

Chief Minister MK Stalin has begun to think about how the policy decisions taken by the ruling DMK government in Tamil Nadu can be leaked to the opposition. The Chief Minister has ordered to find out who is the black sheep who will leak information from the coop and weed it out.