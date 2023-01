உண்மையில் ‘விவசாயிகளின் முதல்வர்’ யார்? - முழு டேட்டா சொல்லும் உண்மை என்ன?

Chennai

oi-Kadar Karay

சென்னை : மு.க.ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகப் பொறுப்பேற்ற இந்த ஒன்றரை வருட ஆட்சிக்காலத்தில் பல சாதனைகளை சைலண்ட் ஆகச் செய்திருக்கிறது வேளாண்துறை. குறிப்பிட்டுச் சொல்ல வேண்டும் என்றால், நெல் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு தன்னிறைவு அடைந்துள்ளது. வரலாறு காணாத அளவுக்கு விளைச்சலைக் கொட்டிக் கொடுத்திருக்கிறது.

கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகவே மிகக் கடுமையான பேரிடர்களில், தமிழக விவசாயிகள் சிக்கிச் சிதைந்து கொண்டிருந்தனர். அதுவும் கொரோனா முடக்கம் வந்த பிறகு, மேலும் அந்த நெருக்கடிகள் அதிகமாகின.

ஆனால், அந்தத் தடைகளை அனைத்தையும் உடைத்து மேட்டூர் அணையைச் சரியான பருவகாலத்தில் திறந்து, விவசாய பெருங்குடிகள் வாழ்வில் ஆயிரம் வாட்ஸ் பல்பை எரிய வைத்தார் ஸ்டாலின். அதன் பயனாக, சாகுபடி நிலங்களின் பரப்பளவு கூடியது. உழைத்த உழைப்புக்கான பலனை விவசாயிகள் அடைந்தனர்.

அசத்தும் சோலார் மின் உற்பத்தி; அட, நம்ம பழனியா இது? - மாற்றிக் காட்டிய ஸ்டாலின் அரசு

English summary

During the one and a half year tenure of M.K.Stalin as the Chief Minister of Tamil Nadu, the agriculture department has made many achievements. To be specific, Tamil Nadu has achieved self-sufficiency in rice production.