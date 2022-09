"தூரிகை" தூக்கில் தொங்கியதா?.. "காப்பாத்துங்க என் பொண்ணை".. அலறிய கபிலன் மனைவி.. இதுதான் காரணமா?

Chennai

சென்னை: எந்தவொரு பிரச்சனைக்கும் தற்கொலை தீர்வல்ல என்று தன்னுடைய ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் பதிவிட்டு, இளைய சமுதாயத்துக்கு தைரியம் தந்த பெண்ணா, இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்தது என்று தமிழக மக்கள் உறைந்து போயுள்ளனர்..

பிரபல பாடலாசிரியர் மகள் கபிலன் மகளின் தற்கொலை அதிர்ச்சியில் இருந்து, தமிழ்திரையுலகம் இன்னும் மீளவில்லை.

நேற்று மாலை 4 மணி அளவில், வீட்டில் ஃபேனில் தூக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார்.. அப்போது அங்கு வந்த அவரது அம்மா உஷா, இதனை பார்த்து அலறியடித்து வெளியே ஓடி வந்து "என் பொண்ணை காப்பாத்துங்க" என்று அலறி சத்தம் போட்டுள்ளார்...

கபிலன் மகள் தற்கொலைக்கு என்ன காரணம்? என்ன நடந்தது? - போலீசார் தீவிர விசாரணை! - முதற்கட்ட தகவல் என்ன?

