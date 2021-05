"ஹு" வெளியிட்ட லிஸ்டில் இடம்பெறவில்லை.. கோவாக்சின் போட்ட இந்தியர்கள் வெளிநாடு செல்வதில் சிக்கலா?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: கொரோனாவிற்கு எதிராக உலக சுகாதார மையம் அவசர அனுமதி அளித்த வேக்சின்களின் பட்டியலில் கோவாக்சின் இடம்பெறவில்லை. இதனால் இந்த வேக்சின் எடுத்துக்கொண்ட இந்தியர்கள் வெளிநாடு செல்வது சிக்கலாகி உள்ளது.

இந்தியாவில் தற்போது கோவாக்சின் மற்றும் கோவிட்ஷீல்ட் வேக்சின் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதில் கோவேக்சின் இந்தியாவை சேர்த்த பாரத் பயோடெக் என்ற நிறுவனம் மூலம் தயாரிக்கப்பட்ட வேக்சின் ஆகும்.

இந்தியர்கள் பலர் கோவிட்ஷீல்ட் மருந்தை விட கோவாக்சின் நன்றாக இருப்பதாக கூட பரிந்துரை செய்து வருகிறார்கள். கோவாக்சின் மருந்து நல்ல பயனை அளித்தாலும், பெரிதாக பக்க விளைவுகள் இல்லை என்றாலும், இன்னும் கோவேக்சினை பிரிட்டன், கனடா, அமேரிக்கா போன்ற சில உலக நாடுகள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

English summary

WHO not allows India's Covaxin in Emergency Use Listing. It may difficult for Indians to get Visa for foreign countries.