காலியாகும் தமிழக எம்பி சீட்.. காய் நகர்த்துகிறாரா ப. சிதம்பரம்?.. சோனியா- ராகுல் சாய்ஸ் யார்?

சென்னை: தமிழகத்திலிருந்து காலியாகும் 6 ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களில் ஒரு எம்பி சீட்டை பிடிக்க காங்கிரஸ் முயற்சித்து வருகிறது. அந்த பதவியை பெற காங்கிரஸில் மூத்த நிர்வாகிகளிடையே கடும் போட்டி நிலவுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மக்களவைக்கு தேர்தல் நடத்தி பொதுமக்கள் வாக்களிப்பு மூலம் எம்பிக்கள் தேர்வாகிறார்கள். ஆனால் மாநிலங்களவைக்கு குறிப்பிட்ட மாநிலத்திலிருந்து 34 எம்எல்ஏக்கள் சேர்ந்து ஒரு ராஜ்யசபா எம்பியை தேர்வு செய்வார்கள்.

இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் 6 ராஜ்யசபா எம்பி பதவிகள் காலியாகின்றன. இந்த 6 இடங்களுக்கு வரும் ஜூன் மாதம் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இந்த 6 இடங்களில் 4 இடங்களில் திமுகவும், ஒரு இடத்தில் அதிமுகவும் போட்டியிடுகிறது. மீதமுள்ள ஒரு இடத்தை திமுக உதவியுடன் பெற காங்கிரஸ் முனைப்பு காட்டி வருவதாக தெரிகிறது.

English summary

Who will be nominated for Rajya sabha from TN from Congress party? Whether the party's choice be P Chidambaram?