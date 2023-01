வேட்பாளர் யார்? முக்கிய நிர்வாகிகளுடன் ஓபிஎஸ் இன்றும் ஆலோசனை.. உள்ளே நுழைந்த ஈரோடு புள்ளிகள்!

Chennai

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் தேர்வு தொடர்பாக தனது ஆதரவாளர்களுடன் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பும் போட்டியிட இருக்கும் நிலையில், வலுவான வேட்பாளரை நிறுத்த ஓபிஎஸ் அணி தயாராகி வருகிறது.

பாஜக போட்டியிட விரும்பினால் தாங்கள் ஆதரவு அளிப்பதாக பாஜக தலைவர்களிடம் பேசிப் பார்த்தார் ஓ.பன்னீர்செல்வம். ஆனால், ஈபிஎஸ் போட்டியிடுவதில் உறுதியாக இருப்பதால், பாஜக களமிறங்க விரும்பவில்லை.

இதையடுத்து ஓபிஎஸ் தனது அணியே இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவதாக நேற்று உறுதி செய்துள்ளார். வேட்பாளரை தேர்வு செய்வது பற்றியும், வெற்றி வாய்ப்பு குறித்தும் தனது ஆதரவாளர்களுடன் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டு வருகிறார் ஓபிஎஸ்.

AIADMK coordinator O. Panneerselvam is consulting with his supporters regarding the selection of candidates for Erode East by-election. Erode districet executives also atted this consultative meeting.