வரிசையாக அட்டாக்.. அடுத்த குறி யார்? - ரெய்டுகளால் கலக்கத்தில் இருக்கும் முன்னாள் அமைச்சர்கள்!

சென்னை : வருமான வரித்துறை, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனைகளில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் அடுத்தடுத்து சிக்கி வருவதால், அடுத்த குறி நாமாக இருக்குமோ என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் கலக்கத்தில் உள்ளனர்.

கடந்த இரண்டு நாட்களாக எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு நெருக்கமான வடவள்ளி சந்திரசேகர், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு நெருக்கமான செய்யாதுரை ஆகியோர் தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.

இந்நிலையில், இன்று முன்னாள் அமைச்சரும் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளருமான காமராஜ் தொடர்புடைய இடங்களில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரும், வருமான வரி அதிகாரிகளும் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

As AIADMK ex-ministers are successively caught up in raids conducted by the Income Tax Department and Anti-Corruption Department officials, many ex-ministers from AIADMK are in a state of confusion as to whether we will be the next target.