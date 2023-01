மதில் மேல் பூனையாக பாஜக.. ‘சுத்து’ போடும் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ்! டெல்லியில் திரளும் லீடர்கள்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தயாராகி இருக்கும் சூழலில், ஓபிஎஸ் அணியும் போட்டியிட வாய்ப்புள்ளதாகத் தெரிகிறது. அதிமுகவில் இரு அணிகள் களமிறங்கினால், இரட்டை இலை சின்னம் முடக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால், பாஜகவின் ஆதரவைப் பெறுவதில் இரு தரப்பும் தீவிரம் காட்டி வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பால் உயிரிழந்ததையடுத்து அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிப்ரவரி 27ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடக்க இருப்பதால் தமிழ்நாட்டின் அனைத்து முக்கிய கட்சிகளும் அதற்கான பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

இப்படி நொறுங்கிப்போச்சே.. டீலில் விட்ட கூட்டணி கட்சி.. ஷாக் ஆகி பார்த்த ஓபிஎஸ்! என்ன முடிவெடுப்பாரோ?

இந்த இடைத்தேர்தலில் திமுக கூட்டணிச் சார்பாக காங்கிரஸ் கட்சி களமிறங்குகிறது. அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை எடப்பாடி பழனிசாமி அணி போட்டியிடுவது உறுதியாகியுள்ளது. இந்நிலையில், அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தை ஓபிஎஸ் முடக்குவாரா எனக் கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.

English summary

As Edappadi Palaniswami's party prepares to contest the Erode East by-election, it seems that the OPS team is also likely to contest. If two teams are fielded in AIADMK, the double leaf symbol is likely to be disabled. Due to this, it has been reported that both sides are showing seriousness in getting the support of BJP.