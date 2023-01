அண்ணாமலையின் ஆதரவு ஓபிஎஸ்க்கா? ..ஈபிஎஸ்க்கா?.. வந்து விழுந்த கேள்வி.. செங்கோட்டையன் அளித்த பதில்

Chennai

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலில் தி.மு.க. கூட்டணியை எதிர்த்து நிற்க கூடிய பலம் வாய்ந்த கட்சி அதிமுகதான் என்று பா.ஜ.க. தலைவர் அண்ணாமலை நேற்று தெரிவித்து இருந்தார். அதிமுகவின் இரு அணிகளும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்து இருப்பதால் தமிழ்நாடு பாஜகவின் ஆதரவு யாருக்கு கிடைக்கும் என்ற பேச்சுக்களும் அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக செங்கோட்டையனிடம் செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு வரும் பிப்ரவரி 27 ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

இந்த தேர்தலில் தி.மு.க. கூட்டணி சார்பில் காங்கிரஸ் கட்சி போட்டியிடுகிறது. காங்கிரஸ் வேட்பாளராக ஈ.வி.கே.எஸ். இளங்கோவன் போட்டியிடுகிறார்.

அதேபோல் அதிமுக கூட்டணியில் கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்ட தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், அதிமுகவிற்கு விட்டுக்கொடுத்தது. இதனால், அதிமுக போட்டியிடுவது உறுதியானது. முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர் செல்வமும் அதிமுக சார்பாக வேட்பாளரை நிறுத்துவோம் என்று அறிவித்து இருக்கிறார்.

DMK in Erode East by-election. AIADMK is the strongest party that can stand against the alliance, says BJP. President Annamalai had informed yesterday. As both the teams of AIADMK have announced that they are contesting, there have been talks in the political circles as to who will get the support of Tamil Nadu BJP. Reporters questioned Sengottaiyan in this regard.