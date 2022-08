அன்று மோடிக்காக சண்டை.. இன்று ஓபிஎஸ் பக்கம்.. ‘மேலிட பிளான்’ - பாக்யராஜ் தலையீட்டின் பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : சமீபத்தில், பாஜக அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் பங்கேற்று, பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாகப் பேசிய பாக்யராஜ், இன்று ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்தது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

அதிமுகவில் உட்கட்சி மோதல் விஸ்வரூபம் எடுத்து, நீதிமன்றங்களில் ஓபிஎஸ்- ஈபிஎஸ் தரப்புகள் போராடி வரும் நிலையில், ஈபிஎஸ் தொடர்ந்த மேல்முறையீட்டு வழக்கில் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், நடிகரும் இயக்குநருமான பாக்யராஜ் இன்று ஓபிஎஸ்ஸை சந்தித்து ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார். ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

எம்.ஜி.ஆரின் தீவிர அபிமானியான பாக்யராஜ், சமீபத்தில் சர்ச்சைக்குள்ளாகியிருந்த நிலையில், திடீரென அதிமுக பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கக் களமிறங்கியிருக்கிறார்.

எடப்பாடி வீசிய 6 சரவெடிகள்.. ஒரே பாயிண்டில் பதிலடி தந்த ஓபிஎஸ்.. கோர்டில் நடந்தது என்ன? பின்னணி!

English summary

Bhagyaraj, recently spoke in support of PM Modi, met O.Panneerselvam today and expressed his support, which has raised various questions. Political observers also suspect that there may be a BJP plan behind Bhagyaraj joining OPS.