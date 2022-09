பாஜக மாநில நிர்வாகி ‘திடீர்’ பதவி விலகல்.. அண்ணாமலையின் லெஃப்ட் ஹேண்ட் உடன் உரசல்? பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தமிழக பாஜகவில் விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு மாநில துணைத் தலைவராக இருந்த பாலாஜி தங்கவேல், கட்சியின் அனைத்துப் பொறுப்புகளிலிருந்தும் விலகியிருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விளையாட்டு மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுப் பிரிவு மாநில தலைவர் அமர் பிரசாத் ரெட்டியுடன் தொடர்ந்து ஏற்பட்டு வந்த உரசல் காரணமாகவே, அவர் பதவியில் இருந்து விலகி இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

அமர் பிரசாத் ரெட்டி, தன்னை முன்னிலைப்படுத்தியே விளம்பரம் செய்வதாகவும், கட்சித் தலைமையிடம் அவர் மட்டும் பேர் வாங்கிக் கொள்வதாகவும் அதன் காரணமாகவே பாலாஜி தங்கவேல் கடுமையாக அதிருப்தியடைந்து பதவியை ராஜினாமா செய்திருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

Balaji Thangavel, who was the State Vice President of Sports and Skill Development in Tamil Nadu BJP, has resigned from all the responsibilities of the party. He is said to be stepping down due to friction with Amar Prasad Reddy.