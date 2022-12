தள்ளி நின்ற எடப்பாடி.. கை மாறிய பேப்பர்.. “எதுக்குப்பா வம்பு?”.. எல்லாம் அந்த சம்பவத்தால் தானாம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர் நினைவு நாளான நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினர், எம்ஜிஆர் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினர். அதன்பின்னர் உறுதிமொழியேற்றனர். சமீபத்தில் ஜெயலலிதா நினைவு நாளில் எடப்பாடி பழனிசாமி 'ஜெயலலிதா இறந்த நன்னாளில்..' என உறுதிமொழி ஏற்றது பெரும் சர்ச்சைக்கு உள்ளான நிலையில், இந்த முறை "எதற்கு வம்பு?" என்று, எம்.ஜி.ஆர் நினைவு நாள் உறுதிமொழியை முன்னாள் அமைச்சர் வைகைசெல்வனை மைக்கில் வாசிக்க வைத்துள்ளார் எடப்பாடி பழனிசாமி.

ஜெயலலிதா மறைந்த நாள் தொடர்பாக, அப்பல்லோ அறிக்கைக்கும், ஆறுமுகசாமி ஆணைய விசாரணை அறிக்கைக்கும் இடையே வேறுபாடு உள்ளது. எனினும், வழக்கம்போல டிசம்பர் 5ஆம் தேதியன்றே நினைவு நாளை அனுசரித்தனர் அதிமுகவினர்.

கல்லூரியில் செய்த தவறு.. 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பழிதீர்த்த வழக்கு.. பாஜக எம்எல்ஏவுக்கு சிறை தண்டனை!

ஜெயலலிதா நினைவு நாளின்போது, ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஈபிஎஸ் தரப்பினர் உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டபோது, எடப்பாடி பழனிசாமி முதலில் உறுதிமொழியைக் கூற, அவரது ஆதரவாளர்கள் திரும்பக் கூறி உறுதிமொழி ஏற்றனர். 'அம்மா மறைந்த நன்னாளில்' என எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுகவினர் உறுதிமொழி ஏற்றது சர்ச்சைக்குள்ளானது.

ஒரு தலைவரின் மறைவு என்பது, அவரது தொண்டர்களுக்கு சோகமான நாள்தானே, ஆனால், ஈபிஎஸ் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் நன்நாளில் என்று உறுதியேற்கிறார்களே என்று பலரும் சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டனர்.

English summary

Edappadi Palaniswami's faction paid tribute at MGR's memorial yesterday on former CM MGR's memorial day. After that they took oath. Recently, Edappadi Palaniswami's pledge on Jayalalithaa's death day, created controversy, Edappadi Palaniswami has asked Vaigaiselvan to recite MGR memorial day pledge.