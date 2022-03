அன்புமணியா இப்படி பேசியது?.. சென்னைக்கு அடிப்படை வசதிகள் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டுமாம்.. என்ன காரணம்?

Chennai

சென்னை: தேர்தலில் சென்னை மக்கள் ஒரு ஓட்டுப் போட கூட வர மாட்டீங்களா? ஏன் ஓட்டுப்போட வர மாட்டேங்குறீங்க? என்ன மனநிலையில் இருக்கீங்க? எப்ப பாரு ட்விட்டர் போன் என நோண்டிட்டே இருப்பீங்களா? வெள்ளம் வரும்போது மட்டும் குறை சொல்றீங்க இல்லை? இதை தவிர அப்படி என்ன வேலை இருக்கு உங்களுக்கு? அடிப்படை வசதிகளை நிறுத்தினால்தான் சரியா வரும்" என்று அன்புமணி ராமதாஸ் சென்னைவாசிகளை எச்சரித்துள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெறும் 43சதவீத வாக்குகளை மட்டுமே பதிவு செய்த சென்னை மக்களின் அடிப்படை வசதிகளை நிறுத்த வேண்டும் என்று அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராயநகரில் நடைபெற்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் 15வது வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியில் பாமக சார்பில் 2022-23 நிதியாண்டிற்கான வேளாண் நிழல் நிதிநிலை அறிக்கை வெளியிடப்பட்டது.

