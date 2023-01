முட்டி மோதும் ஓபிஎஸ், எடப்பாடி.. “பாஜக குறியே வேற”.. டெல்லி தயங்குவது ஏன்? - தராசு ஷ்யாம் ‘பளிச்’!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு தரப்பும் முட்டி மோதி வரும் சூழலில், பாஜக தேசிய தலைமை இதில் பெரிதாக ஆர்வம் காட்டாதது ஏன் என்பது பற்றி நமது ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார் மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷ்யாம்.

இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதுமே பாஜக மாநிலத் தலைமை தேர்தல் பணிக்குழுவை அமைத்தது. இதனால் பாஜக களமிறங்கப்போகிறதோ என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது. ஆனால், தேசிய தலைமை இதில் ஆர்வம் காட்டவில்லை எனத் தெரிகிறது.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவின் ஈபிஎஸ், ஓபிஎஸ் இரு தரப்பும் போட்டியிடுவதாக அறிவித்துள்ள நிலையில், அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னம் முடங்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. இரு தரப்புமே போட்டியிடுவதாக அறிவித்திருந்தாலும், இன்னும் வேட்பாளர் யார் என இறுதி செய்யவில்லை.

நமது ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு இதுபற்றி பேட்டியளித்துள்ள மூத்த பத்திரிகையாளர் தராசு ஷ்யாம், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் நிலவும் குழப்பம் பற்றி விளக்குகிறார். அவரது பேட்டி இனி..

English summary

Senior journalist Tharasu Shyam talks about why the BJP leadership is not showing much interest in the Erode East by-election in the context of OPS and EPS clashing.