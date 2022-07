காற்று நம்ம பக்கம்.. அடுத்தடுத்த 2 சம்பவங்கள்.. குஷியில் ஓபிஎஸ்.. ஒரே ஹாப்பியாம்.. அப்போ எடப்பாடி?

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: சமீபத்தில் நடந்த 2 சம்பவங்கள் காரணமாக ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு ஏக குஷியில் இருக்கிறதாம். காற்று நம்ம பக்கம் வீசுகிறது.. போக போக நிலைமை நமக்கு சாதகமாக மாறலாம் என்ற நம்பிக்கையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு இருக்கிறதாம்.

அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி மோதல் இன்னும் முடிவிற்கு வரவில்லை. கட்சியில் நிர்வாகிகள் இன்னும் எடப்பாடி தரப்பு - ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பு என்று இரண்டு பிரிந்துதான் கிடக்கிறார்கள்.

கடந்த அதிமுக பொதுக்குழுவில் கட்சியின் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வுசெய்யப்பட்டார் . அதேபோல் அதிமுகவில் பொதுச்செயலாளர் பதவிக்கான தேர்தலும் அறிவிக்கப்பட்டது.

இன்னும் 4 மாதங்களில் கட்சியில் நிரந்தர பொதுச்செயலாளரை தேர்வு செய்வதற்கான தேர்தல் நடக்கும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்தார்.

எல்லாமே இனிமே நல்லாதான் நடக்கும்! ஹாப்பி மூட் எடப்பாடி டீம்! ஒன்னும் பண்ண முடியாதாம்! அப்போ ஓபிஎஸ்?

