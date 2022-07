கடுகடுத்த முகம்.. 2 முறை வெளியே வந்துவிட்டு.. திடீரென உள்ளே ஓடிய ஓபிஎஸ்.. என்னாச்சு? பரபர சம்பவம்

Chennai

சென்னை: அதிமுக பொதுக்குழு இன்று நடக்க உள்ள நிலையில் ஓ பன்னீர்செல்வம் அதிமுக தலைமை அலுவலகத்திற்கு செல்கிறார். இதற்கு முன்பாக அவர் வீட்டில் இரண்டு முறை தொண்டர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் நடந்து கொண்ட விதம் வினோதமாக இருந்தது.

அதிமுக பொதுக்குழு இன்று காலை 9.15 மணிக்கு சென்னை வானகரத்தில் நடக்க உள்ளது. ஆனால் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் அதிமுக பொதுக்குழுவிற்கு எதிராக மனுதாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு மீதான விசாரணை கடந்த வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

இன்று காலை 9 மணிக்கு அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட உள்ளது. பொதுக்குழுவை நடத்தலாமா வேண்டாமா என்ற வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கப்படும்.

Why does O Panneerselvam come out of his house and go back ahead of AIADMK meeting?