ஸ்டாலினின் ‘6’ அதிரடி அரசியல் கணக்குகள்.. எம்ஜிஆரை துணைக்கு அழைத்ததன் பின்னணி.. டார்கெட் அவங்க தானா?

சென்னை : முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின், ஜானகி ராமச்சந்திரன் பிறந்தநாள் நிகழ்வில் பங்கேற்று, எம்.ஜி.ஆர் உடனான தனது நெருக்கத்தை வெளிப்படுத்திப் பேசியிருப்பதற்குப் பின்னணியில் 6 முக்கியமான அரசியல் வியூகங்கள் இருக்கின்றன என்கிறார்கள் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் குழப்பங்களை திமுகவிற்குச் சாதகமாக திருப்பும் வகையிலும், பாஜகவின் திட்டங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையிலுமே முக ஸ்டாலின் எம்.ஜி.ஆர் அரசியலை கையில் எடுத்திருக்கிறார் எனக் கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் இருக்கும் எம்.ஜி.ஆர் வாக்கு வங்கியை திமுக பக்கம் திருப்பும் நோக்கம் உள்ளிட்ட பல காரணங்கள், முதல்வர் ஸ்டாலினின் பேச்சுக்குப் பின்னணியில் இருக்கின்றன என்கிறார்கள் விவரமறிந்த வட்டாரத்தினர்.

Political observers say that there are 6 important political strategies behind Chief Minister Stalin expressing his closeness to MGR. It is said that MK Stalin has taken MGR politics in his hand to turn the confusion in AIADMK in favor of the DMK and to retaliate to the plans of BJP.